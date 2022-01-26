Первые 5 подростков в Югре получили прививку от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре первые 5 подростков получили прививку от коронавируса, первым компонентом привились 2 мальчика и 3 девочки. Об этом сообщает Депздрав Югры.

Первая партия вакцины против COVID-19 «Спутник-М» поступила в Югру в понедельник, её сразу же распредели по медицинским Сургута. Так, в Сургутской городской клинической поликлинике № 5 к прививочной кампании подростков уже были готовы, тем более, что вакцинация для педиатров — процесс постоянный и непрерывный. Медики принимали заявки от родителей и законных представителей, желающих поставить детям вакцину.

Как отметили в ведомстве, все ребята перед вакцинацией осмотрены врачом-педиатром, а родители смогли задать интересующие их вопросы. Дети, получившие прививку на данный момент никаких побочных эффектов не испытывают.

Специалисты отмечают, что несовершеннолетних прививают только на основании письменного заявления родителей. Вакцинировать будут подростков в возрасте от 12 до 17 лет.