Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 9:32

Коронавирус в Югре, последние новости на 26 января 2022 года: умерли 6 человек

32 пациента находятся ИВЛ
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Югре, последние новости на 26 января 2022 года: умерли 6 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 26 января 2022 года: умерли 6 человек

Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 148 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 113 случаев COVID-19. Состояние 54 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Умерли 657 человек и выздоровели 28 197 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек.