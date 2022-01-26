Коронавирус в Югре, последние новости на 26 января 2022 года: умерли 6 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 148 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 113 случаев COVID-19. Состояние 54 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Умерли 657 человек и выздоровели 28 197 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек.