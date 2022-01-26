Больше 100 тысяч квадратных метров жилья введено в Ханты-Мансийске за 2021 год Фото: Городской информационный центр

Больше 100 тысяч квадратных метров жилья введено в Ханты-Мансийске за 2021 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Это 8 многоквартирных домов и 195 частных. Ханты-Мансийск уже несколько лет переживает настоящий строительный бум и является лидером региона по объему возведения жилья на одного человека.

Так, в 2021 году сданы в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Снежная, 1, жилой комплекс «Квартал Комсомольский» по ул. Комсомольская, 56, второй этап жилого комплекса «Спортивный» по ул. Гагарина, 134. Введены «многоквартирники» в микрорайонах «Западный», «Иртыш-2», «Югорская звезда». Индивидуальными жилыми домами пополняется «Восточный».

В новых микрорайонах есть вся необходимая инфраструктура, современное жилье и комфортное благоустройство. В столице Югры ежегодно возводится в среднем 100 тысяч квадратных метров жилья. За последние пять лет около 7 тысяч семей переехали в новые квартиры.