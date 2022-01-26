Коронавирус в Югре, последние новости на 26 января 2022 года: заразились 1 113 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации оперативного штаба Югры, за период пандемии в округе зарегистрировано 105 735 случаев коронавируса, в том числе 1 113 новых случаев COVID-19 за сутки.

За день случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах: Сургуте – 542; Нижневартовске – 100; Ханты-Мансийске – 90; Советском районе – 84; Нижневартовском районе – 48; Когалыме – 30; Сургутском районе – 30; Покачах – 29; Мегионе – 25; Нягани – 21; Урае – 18; Нефтеюганске – 15; Радужном – 15; Пыть-Яхе – 14; Югорске – 14; Березовском районе – 14; Кондинском районе – 12; Белоярском районе – 6; Октябрьском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3.

На момент выявления у 1 067 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 1 111 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 20 388 человек, сняты с наблюдения – 450 705 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 6 396 человек, всего прошли обследование 2 843 368 югорчан.

Состояние 54 пациентов по-прежнему тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 148 человек. За сутки выписались по выздоровлению 90 человек, за весь период пандемии вылечились 94 069 югорчан.