Угон автомобиля, мошенничество: в Югре за сутки зарегистрировано 70 преступлений

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 70 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 70 преступлений, по горячим следам раскрыто 49. Так, в полицию Сургута обратился 43-летний мужчина и рассказал о том, что кто-то угнал его автомобиль «Ауди А8» со стоянки по улице Технологическая. Полицейские быстро нашли подозреваемого - ранее судимого за кражу и неправомерное завладение транспортным средством парня. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, полицейские раскрыли 5 ранее зарегистрированных преступлений, одно из которых произошло в Нижневартовске. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую в мошенничестве. Женщина, находясь в офисе туристического агентства по улице Ленина, воспользовалась документами 39-летнего мужчины и оформила 2 займа на 150 и 180 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.