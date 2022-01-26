В Югру доставлены лекарства для лечения пациентов с легким течением COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский доложил об анализе оценки качества медицинской помощи. По его словам, в Югре приобретены и доставлены лекарства, которые используются для лечения пациентов с легким течением COVID-19, но имеющих риск перехода в тяжелое состояние. Организован ежедневный мониторинг беременных с COVID-19, созданы условия для стационарного лечения

- К работе также привлечены студенты старших курсов медицинских вузов, амбулаторные компьютерные центры работают на базе приемных отделений медицинских организаций. Их работа переведена в круглосуточный режим, - доложил Алексей Добровольский.

В Югре продлено действие ранее принятых противоэпидемических мер. В связи с особенностями стремительно распространяющегося нового штамма коронавируса «Омикрон» установлены дополнительные меры. Югорчанам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет рекомендовано соблюдать режим обязательной самоизоляции. Для них обеспечат доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

- Важным аспектом было и остается, уважаемые югорчане, соблюдение всех тех правил, о которых мы договариваемся. Правительством автономного округа, губернатором, оперативным штабом решения по предотвращению распространения вируса, инфекции, обеспечение безопасности югорчан в первую очередь основываются на заключениях и рекомендациях специалистов в этой области. Важно соблюдать эти правила и стандарты, - обратилась к жителям региона Наталья Комарова.