В Нягани проводят программу восстановления памяти пациентам, перенесшим коронавирус

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Специалисты службы психологической поддержки БУ «Няганская городская поликлиника» проводят программу восстановления памяти пациентам, перенёсшим ковид. Реабилитацию прошли уже 30 человек и 100 % эффект достигнут в 25 случаях, а пятеро няганцев продолжают лечение.

- Курс из 10 занятий предназначен для граждан, перенесших COVID-19 в 2019-2020 годах и по настоящее время испытывающих проблемы с памятью - сообщает Депздрав Югры.

По словам автора методики, медицинского психолога Оксаны Бондарь, в течение последнего полугода отмечается изменение возрастной группы пациентов – за помощью чаще обращаются пациента до 25 лет, у которых коронавирус протекал в легкой форме. Раньше жалобы чаще поступали от югорчан старших возрастов с тяжелой формой заболевания.

- В преддверии первого занятия, с целью профилактики эмоционального напряжения, мы проводим с пациентом «вводную встречу», где разговариваем о необходимости соблюдения режима сна и отдыха, физических нагрузках и прочих мероприятиях, которые в совокупности, в конечном итоге должны помочь нам достигнуть желаемого эффекта и восстановить память, – рассказала Оксана Анатольевна.