В Ханты-Мансийске от столкновения иномарок пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Прошедшие сутки в Югре не обошлись без ДТП. Одно из них произошло на пересечении улиц Индустриальная – Сосновый Бор в Ханты-Мансийске.

Как сообщает ГИБДД, 32-летний водитель «БМВ», на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении «Фольксвагену», за рулем которого находился 29-летний мужчина. От столкновения иномарок оба водителя и пассажир автомобиля «Фольксваген», 22-летняя девушка, получили травмы.

За сутки на территории региона зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 16 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 53 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.