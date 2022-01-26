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Происшествия26 января 2022 6:06

В Ханты-Мансийске от столкновения иномарок пострадали три человека

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения
Виктория Терина
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В Ханты-Мансийске от столкновения иномарок пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске от столкновения иномарок пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Прошедшие сутки в Югре не обошлись без ДТП. Одно из них произошло на пересечении улиц Индустриальная – Сосновый Бор в Ханты-Мансийске.

Как сообщает ГИБДД, 32-летний водитель «БМВ», на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении «Фольксвагену», за рулем которого находился 29-летний мужчина. От столкновения иномарок оба водителя и пассажир автомобиля «Фольксваген», 22-летняя девушка, получили травмы.

За сутки на территории региона зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 16 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 53 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.