Студентка из Ханты-Мансийска пыталась подзаработать на продаже наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Полиция Ханты-Мансийска задержала студентку пятого курса одного из местных вузов. Девушка купила наркотики через интернет и собиралась их распространять.

Во время обыска у 22-летней подозреваемой полицейские нашли семь пакетов, перемотанных изолентой, в которых находился белый порошок. После экспертизы стало понятно, что порошок является наркотиком массой более 119 грамм.

Против студентки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере", ей грозит максимального наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас она арестована.