Погода на 26 января 2022 года в Югре: ветер порывами до 9 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 26 января будет переменная облачность, ночью пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -17, -22 °С, при прояснениях до -28 °С, днем -10, -15 °С, местами до -20 °С.

В Ханты-Мансийске также будет переменная облачность. Сильных осадков не ожидается, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -18, -20 °С, днем -12, -14 °С.

Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку - значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерёт - ненастье у ворот».