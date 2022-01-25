Подросток приехал из Мегиона в Нижневартовск, что украсть спортивные ботинки Фото: скриншот с видео пресс-службы УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовскую полицию обратился представитель крупного спортивного магазина с заявлением о краже спортивных ботинок.

Как выяснилось, кражу совершил подросток, который приехал с другого города в надежде, что его поступок останется незамеченным. Зимние фирменные ботинки, стоимостью 6 тысяч 300 рублей 17-летний парень спрятал под зимней курткой и увез к себе домой. Полиция быстро нашла его по горячим следам, тем более, что момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Молодой человек во всем признался. Кстати, он живет в Мегионе и состоит на профилактическом учете в Отделе по делам несовершеннолетних.

- Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет - сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.