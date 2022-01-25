В Ханты-Мансийске активно развивается новый микрорайон «Восточный» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске активно ведутся работы по застройке и развитию одного из молодых микрорайонов города. «Восточный» - площадью 96 гектаров. Сейчас там идет массовое строительство индивидуального жилья. Под жилищное строительство выделено 737 земельных участков, 403 из них - для многодетных семей, при этом 96 домов уже построено.

В микрорайоне проживает 29 семей, а пассажирское обслуживание жителей микрорайона осуществляется автобусом №5 по маршруту «Микрорайон Восточный – Ледовый Дворец». Муниципалитет обеспечил движение транспорта так, чтобы детям можно было легко добираться до школы, для этого в прошлом году запущен полный цикл движения автобуса.

- Улицы и проезды в границах микрорайона засыпаны щебеночным покрытием на 95%. На территории есть информационный стенд и внутриквартальные указатели. Установлены две площадки для сбора ТКО с четырьмя контейнерами. Мероприятия в данном направлении продолжаются. Также с учётом документации по планировке территории микрорайона определены 3 земельных участка для строительства объектов торговли - сообщает Городской информационный центр.