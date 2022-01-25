В Югре задержали молодых парней, пытавшихся заработать на на сбыте сильнодействующих веществ Фото: Татьяна Коркина

В Югре задержали двух молодых людей, которые получили посылку с запрещенными веществами. Задержание проходило у одного из почтовых отделений Пыть-Яха. Мужчины получили посылку в полимерном почтовом пакете, внутри которого находились два обмотанных прозрачными пленками свертка, в одном из которых были 6 блистеров по 14 капсул бело-красного цветов и 17 пластиковых флаконов с жидкостью. Как выяснилось капсулы и жидкость содержат в своем составе сильнодействующие вещества.

Дальше полиция задержала третьего подельника на территории одного из торговых центров города. В салоне его авто нашли рюкзак с пластиковым флаконом с остатками жидкости, которая также содержит запрещенное вещество и рулона липкой ленты коричневого цвета.

По словам задержанных, вещества они купили для дальнейшего сбыта на территории города, собирались оборудовать закладки, но осуществить свой план до конца они не смогли, так как попали под прицел полиции.

Парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.