Коронавирус в Югре, последние новости на 25 января 2022 года: умерли 5 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 142 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 102 случая COVID-19. Состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным статистики оперативного штаба в России, лабораторно подтверждено - 11 241 109 случаев заражения коронавирусом, из них полностью выздоровели - 10 071 740 пациентов, умерли 327 448 человек. За сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 67 809 человек, выздоровели - 26 404, умерли - 681.