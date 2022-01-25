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Общество25 января 2022 9:12

За сутки в Сургуте вывезено 17 тысяч кубов снега

Проезжую часть расчищают от снега и наледи после чего обрабатывается песко-соляной смесью
Виктория Терина
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За сутки в Сургуте вывезено 17 тысяч кубов снега Фото: Администрация Сургута

За сутки в Сургуте вывезено 17 тысяч кубов снега Фото: Администрация Сургута

На расчистку дорог в Сургуте ежедневно выходят две смены рабочих. За сутки проезжую часть убирают до 300 единиц техники. Так, за прошедшие сутки на полигоны вывезли больше 17 тысяч кубов снега. Чаще всего снегоуборочные работы проходят в ночное время, когда на дорогах минимальный поток автомобилей.

- Только минувшей ночью было задействовано 126 единиц техники. Проезжую часть расчищают от снега и наледи после чего обрабатывается песко-соляной смесью. За вчерашний день для обработки дорог подрядчики использовали 471 тонну реагента - сообщили в администрации города.

Напомним, мы уже сообщали о том, что коммунальные службы Сургута не прекращают работу по расчистке территорий от снега, особенно много осадков выпало на прошлой неделе, когда метель занесла дороги и тротуары.