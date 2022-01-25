Пенсионерка из Ханты-Мансийска пыталась заработать на акциях, но стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Югорчане потратили почти 400 тысяч рублей, переведя деньги мошенникам. К полицейским обратились 5 человек с заявлениями, чаще всего с обращениями приходили жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Схемы, как обычно стандартные: дополнительные заработки, сделки купли-продажи, виртуальные услуги и диалоги с банковскими сотрудниками.

Так, в Ханты-Мансийске пенсионерка пыталась заработать на покупке акций, с помощью "специалистов" она вложила почти 70 тысяч рублей, но все бесполезно. Ни акций, ни денег, женщина осталась ни с чем.

Другой житель окружной столицы попался на уловку с сотрудником полиции, который стал «обрабатывать» его непонятными фразами, что якобы против югорчанина возбуждено уголовное дело и для возмещения ущерба необходимо перевести на счет 15 тысяч рублей. Молодой человек не стал разбираться в подробностях и перечислил указанную сумму. Но когда молодой человек опомнился, то было уже поздно.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.