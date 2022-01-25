Автоледи на Ниссане сбила двух подростков в Нижневартовске Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Автоледи на Ниссане сбила двух подростков на улице 60 лет Октября в Нижневартовске.

За рулем была 22-летняя девушка, её водительский стаж всего год. По сообщению ГИБДД, водитель не справилась с управлением при возникновении опасности в виде выезжающего с прилегающей территории автомобиля. Девушка выехала за пределы проезжей части и сбила пешеходов, стоящих на тротуаре, в районе регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП два пешехода, подростки 16 и 17 лет, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 36 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД, а малоопытным водителям необходимо быть особенно острожными при управлении транспортом.