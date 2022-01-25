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Общество25 января 2022 6:34

В Ханты-Мансийске завершается подготовка к международному кинофестивалю «Дух огня»

Он пройдет с 22 по 28 февраля 2022 года
Виктория Терина
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В Ханты-Мансийске завершается подготовка к международному кинофестивалю «Дух огня» Фото: КТЦ «Югра-Классик»

В Ханты-Мансийске завершается подготовка к международному кинофестивалю «Дух огня» Фото: КТЦ «Югра-Классик»

В Ханты-Мансийске завершается подготовка к международному фестивалю кинематографических дебютов «Дух огня». Он пройдет с 22 по 28 февраля 2022 года и объединит программы сразу двух фестивалей – 19-го и 20-го, так как эпидемиологическая ситуация не позволила провести кинофестиваль в прошлом году.

В программе фестиваля представят фильмы различных стран: от Аргентины до Филиппин. С каждым годом количество желающих участвовать в проекте увеличивается. Свое намерение обозначили представители Дании, Канады, Норвегии. Уже завершен прием заявок на открытый конкурс микрофильмов, к участию допущено 69 человек.

В дни проведения кинофестиваля «Югорский кинопрокат» представит программу «Кино для всех», а еще пройдет ретроспектива фильмов-победителей приза зрительских симпатий российского конкурса «Дух огня».

- Наша задача сохранить, приумножить лучшие традиции фестиваля «Дух огня», - отметила Наталья Комарова.