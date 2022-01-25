В Когалыме задержали мужчину, который купил на стоянке 700 бутылок суррогатного алкоголя Фото: Татьяна Коркина

ДПС Когалыма для проверки документов остановили «Газель», за рулем который находился под управлением местного жителя. При разговоре с полицейскими мужчина заметно нервничал и тогда они решили осмотреть машину.

В кузове автомобиля полиция нашла коробки с алкоголем. На бутылках отсутствовали акцизные марки и документы на алкоголь также отсутствовали. Мужчина пояснил, что купил водку у незнакомого мужчины на автостоянке в Сургутском районе по 120 рублей за бутылку. В дальнейшем он планировал все продать. Всего полицейские обнаружили и изъяли 700 бутылок емкостью 0,5 литров. Общая стоимость оценена на сумму 170 тысяч рублей.

- Мужчина не является индивидуальным предпринимателем, руководителем, либо представителем юридического лица и не имеет лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции - сообщили в ОМВД России по Когалыму.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до 120 тысяч рублей.