Погода на 25 января 2022 года в Югре: туман и изморозь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 января будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами туман и изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19 °С, при прояснениях -23, -28 °С, днем потеплеет до -12, -17 °С, местами -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -16, -18 °С, днем -12, -14 °С.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец - крестьяне ждали хорошего урожая.