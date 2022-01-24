В Нижневартовске готовятся к вакцинации подростков от коронавируса

Фото: департамент здравоохранения по ХМАО-Югре

Нижневартовская городская детская поликлиника готовится к предстоящей вакцинации подростков от коронавируса. Прививать юных вартовчан будут специально разработанным препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

Напоминаем, что вакцинация подростков - добровольная и проводится только по заявлению одного из родителей или законных представителей.

- Помните, что цель вакцинации - сохранение жизни и здоровья!, - отмечает главный врач детской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко.

При желании родители могут пройти онлайн-опрос о целесообразности вакцинации детей от коронавируса. Сделать это можно на официальном сайте поликлиники и в аккаунтах в соцсетях.