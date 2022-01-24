Энергетиков региона отметили на всероссийском конкурсе Министерства труда и соцзащиты России в Югре

Фото: «Россети Тюмень»

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Призером в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» стала компания «Россети Тюмень». Сотрудники получили награду из рук заместителя главы Сургута Артема Кириленко.

– Эта награда – высокая оценка нашей деятельности, за которой стоит неизменное стремление компании развиваться в области охраны и улучшения условий труда. Итоги конкурса показывают, что мы движемся в правильном направлении, – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Его целью является представление общественности опыта российских организаций, которые добились значительных результатов в решении социальных задач, а также содействие развитию форм социального партнерства в организациях. Главным при этом является не столько объем ресурсов, выделяемых на различные социальные программы, сколько инициатива и творческий подход к активизации человеческого капитала.