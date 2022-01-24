Юная вартовчанка устроила в квартире склад наркотиков и сльнодействующих веществ

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении ранее судимой 22-летней местной жительницы. Как сообщили в региональном УМВД, девушку подозревают в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ.

- Югорчанку задержали по ул. 60 лет Октября. В присутствии понятых полицейские изъяли у нее сверток с порошкообразным веществом. В последствии экспертиза установила, что внутри находилось наркотическое средство мефедрон массой около 2 граммов, - уточнили в ведомстве.

Далее правоохранители провели обыск на квартире вартовчанки, где обнаружили более 60 свертков с различными веществами, а также электронные весы, изоленту, зип-пакеты, банковские карты и несколько сим-карт.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Химико-токсикологическая экспертиза показала, что у девушки хранились следующие наркотические средства: гашиш и метадон. Кроме того, в жилище нашли и сильнодействующие психотропные средства: тропикамид, лирика. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила 56 граммов.

Теперь югорчанке грозит серьезное наказание сразу по двум статьям.