Пьяный югорчанин напал на полицейского, укусив его за плечо Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против 33-летнего местного жителя, который подозревается по статье "применение насилия в отношении представителя власти"

Подозреваемый, 19 января 2022 года находился в квартире одного из домов 17 микрорайона Нефтеюганска, где выпивал с сожительницей. На требования прекратить нарушение общественного порядка он укусил в плечо полицейского, который приехал по жалобам жильцов дома.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югорске задержан дебошир, напавший на полицейского.

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