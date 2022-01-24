Пьяный югорчанин напал на полицейского, укусив его за плечо
Фото: Татьяна Коркина
В Югре возбуждено уголовное дело против 33-летнего местного жителя, который подозревается по статье "применение насилия в отношении представителя власти"
Подозреваемый, 19 января 2022 года находился в квартире одного из домов 17 микрорайона Нефтеюганска, где выпивал с сожительницей. На требования прекратить нарушение общественного порядка он укусил в плечо полицейского, который приехал по жалобам жильцов дома.
По уголовному делу продолжается расследование.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Югорске задержан дебошир, напавший на полицейского.
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