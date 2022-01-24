Коронавирус в Югре, последние новости на 24 января 2022 года: умерли 4 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 4 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 137 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 280 случаев COVID-19. Состояние 54 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Умерли 655 человек и выздоровели 21 714 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 173 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 767 летальных исходов, выздоровели 10 045 336 человек.