Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 10:01

В Нижневартовске собрали полную "Газель" отходов, которые направят на переработку

В городе организовали экологическую акцию «Маршрут экодобра»
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Нижневартовске организовали экологическую акцию «Маршрут экодобра» Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске организовали экологическую акцию «Маршрут экодобра» Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске организовали экологическую акцию «Маршрут экодобра». Она состоялась уже во второй раз. Горожане приносили пластик, макулатуру, оргтехнику, электронику и металл.

Кроме отходов приносили пригодные для дальнейшего использования игрушки, вещи, посуду, текстиль, которые будут переданы в благотворительный фонд «Дари добро» для помощи нуждающимся. Благодаря акции удалось собрать полную газель отходов, которые будут направлены на переработку.

Напомним, ранее мы писали о том, что Росгвардейцы из Югры приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу».