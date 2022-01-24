В Нижневартовске собрали полную "Газель" отходов, которые направят на переработку

В Нижневартовске организовали экологическую акцию «Маршрут экодобра» Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске организовали экологическую акцию «Маршрут экодобра». Она состоялась уже во второй раз. Горожане приносили пластик, макулатуру, оргтехнику, электронику и металл.

Кроме отходов приносили пригодные для дальнейшего использования игрушки, вещи, посуду, текстиль, которые будут переданы в благотворительный фонд «Дари добро» для помощи нуждающимся. Благодаря акции удалось собрать полную газель отходов, которые будут направлены на переработку.

Напомним, ранее мы писали о том, что Росгвардейцы из Югры приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу».