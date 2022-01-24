В Сургуте осуждены организаторы азартных игр Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре состоялся суд и вынесен приговор троим жителям Сургута, они признаны виновными в организации и проведении азартных игр.

В феврале 2021 года осужденные, по инициативе одного из них, решили подзаработать, организовав азартные игр в цокольном этаже одного из домов по улице Привокзальная. Они распределили между собой роли, арендовали помещение, приобрели и установили там игровое оборудование. С марта по июль соучастники незаконно проводили азартные карточные игры, от которых получили доход в сумме 2 миллиона 500 тысяч рублей. При этом, для конспирации какие-либо вывески и указатели на помещении отсутствовали, а игроками были знакомые организаторов. Все финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег.

- В ночь с 9 на 10 июля 2021 года деятельность клуба пресечена, с места происшествия изъяты записи с итогами игр, игральные столы, карты, фишки, которые по решению суда конфискованы - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Преступники признали свою вину и раскаялись. Суд назначил инициатору преступного сговора наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, а каждому из соучастников суд определили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.