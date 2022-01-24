Коронавирус в Югре, последние новости на 24 января 2022 года: заразились 1 280 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 103 520 случаев коронавируса, в том числе за сутки зафиксировано 1 280 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

За день ковид зарегистрирован в Сургуте – 597; Ханты-Мансийске – 167; Нижневартовске – 153; Сургутском районе – 63; Мегионе – 40; Нефтеюганске – 35; Нефтеюганском районе – 31; Когалыме – 26; Советском районе – 24; Нягани – 21; Урае – 20; Нижневартовском районе – 20; Кондинском районе – 17; Югорске – 14; Пыть-Яхе – 13; Лангепасе – 11; Ханты-Мансийском районе – 10; Радужном – 8; Покачах – 7; Октябрьском районе – 3.

На момент выявления у 1 224 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 зафиксирована пневмония, у 6 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 1 271 случае, по 9 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 758 человек, сняты с наблюдения – 449 038. За сутки на COVID-19 обследованы 5 356 человек, всего прошли обследование 2 832 962.

Состояние 54 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 2 137 человек. За сутки выписались по выздоровлению 92 человека, за весь период пандемии вылечился 93 881 югорчанин.