Югорчанин забрал телефон своего знакомого и сдал его в ломбард, а знакомый пошел в полицию Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 106 преступлений, по горячим следам раскрыто 68. Одно из преступлений произошло в Нижневартовске. В местную полицию обратился 19-летний молодой человек, он рассказал, что знакомый забрал его телефон и сдал в комиссионный магазин. Заявитель не сразу обратился в полицию, пытавшись разобраться самостоятельно. Раньше подозреваемый был судим за грабеж и мошенничество, сейчас снова находится под подпиской о невыезде.

Ещё одна кража произошла в Лангепасе. Там, 32-летний мужчина взломал навесной замок гаража и попытался вынести оттуда имущество. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Кстати злоумышленник уже дважды судим за кражу.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Советского помог голосующему на дороге мужчине, который после обокрал его, забрав сумку с документами.