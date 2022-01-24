Житель Советского помог голосующему на дороге мужчине, который после обокрал его

В Советском у 65-летнего местного жителя украли сумки с документами и деньгами Фото: Татьяна Коркина

В Советском у 65-летнего местного жителя украли сумки с документами и деньгами из его автомобиля.

Выяснилось, что накануне вечером югорчанин подвозил неизвестного мужчину, который не мог добраться из соседнего Югорска в Советский. Увидев голосующего на дороге, советчанин посадил его к себе в автомобиль и доставил до места. Приехав домой, мужчина обнаружил пропажу сумки со всеми документами и кошельком, которая лежала на заднем сиденье авто, куда и сел попутчик.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого, им оказался 33-летний житель Советского. Он признался полицейским, что сумку взял из необходимости, думал, что там деньги, а у него как раз финансовые трудности. В итоге сумка с документами возвращена владельцу, а деньги в сумме 3 тысячи 500 рублей злоумышленник потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание - до 2 лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.