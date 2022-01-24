Погода на 24 января 2022 года в Югре: мороз до -27 градусов

В Югре 24 января будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -15, -20 °С, при прояснениях -22, -27 °С. Днем также небольшой снег и местами изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -9, -14 °С, местами до -19 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура ночью -17, -19 °С, днем -11, -13 °С.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться - поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».