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Здоровье23 января 2022 13:46

Коронавирус в Югре, последние новости на 23 января 2022 года: умерли 5 человек

Состояние 54 пациента по-прежнему тяжелое
Виктория Терина
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Коронавирус в Югре, последние новости на 23 января 2022 года: умерли 5 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 23 января 2022 года: умерли 5 человек

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 133 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 142 случая COVID-19.

В регионе резко выросло число заболевших коронавирусом и зарегистрировано рекордное количество за день. Состояние 54 пациента по-прежнему тяжелое, 35 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.