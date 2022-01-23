Коронавирус в Югре, последние новости на 23 января 2022 года: умерли 5 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 133 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 142 случая COVID-19.

В регионе резко выросло число заболевших коронавирусом и зарегистрировано рекордное количество за день. Состояние 54 пациента по-прежнему тяжелое, 35 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.