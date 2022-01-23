Коронавирус в Югре, последние новости на 23 января 2022 года: заболело 1 142 человека Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению оперативного штаба Югры, в регионе зафиксировано 102 240 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 1 142 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За день заболевание выявлено у жителей Сургута – 567; Ханты-Мансийска – 108; Нижневартовска – 91; Нефтеюганска – 87; Сургутского района – 49; Советского района – 38; Пыть-Яха – 32; Нефтеюганского района – 27; Урая – 25; Мегиона – 23; Когалыма – 19; Лангепаса – 17; Покачей – 12; Радужного – 12; Нижневартовского района – 11; Кондинского района – 9; Югорска – 5; Березовского района – 5; Ханты-Мансийского района – 3; Белоярского района – 2.

На момент выявления у 1 072 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония, у 12 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 1 081 случае, по 61 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 963 человека, сняты с наблюдения – 448 243 человека. За сутки на COVID-19 обследованы 6 822 человека, всего прошли обследование 2 827 606 жителей региона.

Состояние 54 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 133 человека. За сутки выписались по выздоровлению 90 человек, за весь период пандемии вылечились 93 789 югорчан.