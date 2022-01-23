Югорские врачи спасли 71-летнего мужчину с острым тромбозом левой подколенной артерии

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

Врачи спасли 71-летнего сургутянина с острым тромбозом левой подколенной артерии, его экстренно прооперировали врачи Сургутской окружной клинической больницы.

- Командой специалистов в составе рентгенохирургов и сосудистых хирургов было принято решение выполнить малоинвазивное внутрисосудистое удаление тромбов высокотехнологичным современным устройством. Через прокол в бедренной артерии врачи выполнили эндоваскулярную тромбэктомию (внутрисосудистое удаление тромбов). Удалили тромбы. Результат - полное восстановление кровоснабжения. Пациент продолжает лечение в отделении сосудистой хирургии. Идёт на поправку - сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

В СОКБ на сегодня доступен весь спектр современных операций по спасению нижних конечностей. Такой вид высокотехнологичной медицинской помощи оказывается всем жителям Югры по полису ОМС.