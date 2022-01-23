Для лечения югорчан с коронавирусом выделены дополнительные денежные средства Фото: Татьяна Коркина

Для лечения югорчан с коронавирусом выделены дополнительные средства. Такое решение принято на заседании, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

- С целью выполнения плана мероприятий по борьбе с COVID-19 в связи с распространением нового штамма в лечебных учреждениях, по данным департамента здравоохранения, развернуто 1 059 коек, из них свободен 41 процент. В реанимации 61 человек - отметила губернатор.

Департаменту здравоохранения Югры из резервного фонда выделены бюджетные ассигнования в сумме 181,9 миллиона рублей. Эти деньги направят на приобретение лекарств для лечения от коронавируса югорчан, получающих медицинскую помощь в стационарах округа.

- Бюджетные ассигнования планируется направить на приобретение новых, современных препаратов, относящихся к группе искусственных моноклональных антител. Они будут использованы для лечения более чем 2 тысяч пациентов, – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.