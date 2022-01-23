Погода на 23 января 2022 года в Югре: ветер до 8 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 января будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, при прояснениях -20, -25 °С, днем не много потеплеет -9, -14 °С, но местами похолодает до -19 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем -10, -12 °С.

На Руси в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.