Все школы Сургута переходят на дистанционный формат обучения. Фото - http://admsurgut.ru/.

Все школы Сургута переходят на дистанционный формат обучения. Это произойдет с 24 января.

– В течение двух недель учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования будут учиться с применением дистанционных образовательных технологий. Такое решение принято городским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на основании данных Роспотребнадзора, свидетельствующих о росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Сургуте, – заявили в администрации города.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди сургутян 15-17 лет на 312,7 % (в 4 раза), 7-14 лет на 219,7 % (в 3 раза). Дошкольные образовательные учреждения будут работать в обычном формате.