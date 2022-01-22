Коронавирус в Югре, последние новости на 22 января 2022 года: умерло еще 7 человек

Число умерших коронавирусом в Югре 22 января 2022 года увеличилось на 7. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре 22 января 2022 года увеличилось на 7. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 128 человек.

За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 902 человека, на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 25 525 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.