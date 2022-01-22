Югорчанку оштрафовали за прописку мигрантов за деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе вынесли обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

– Подсудимая в сентябре 2021 года за деньги прописала двух граждан Республики Кыргызстан. Регистрация иностранцев произведена с целью их легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали, – сообщили в местной прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Указанные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании в доход федерального бюджета денежных средств, полученных за фиктивную постановку на учет граждан Российской Федерации, которое находится на рассмотрении.