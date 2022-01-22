В Югре планируют открыть филиал вуза в сфере культуры и искусства. Фото - "Югра" в ВК.

В Югре планируют открыть филиал вуза в сфере культуры и искусства. Вопрос обсудили на совещании представитель Центральной музыкальной школы, подведомственной Министерству культуры РФ, Георгий Деген с директором департамента культуры Югры Артуром Латыповым и руководителями творческих колледжей округа.

Отметим, что сейчас в Югре можно получить только среднее образование в сфере искусства. Юных музыкантов обучают в трех колледжах в Сургуте и Ханты-Мансийске. Эксперты отметили потенциал и развитие этой области в округе, а также необходимость выхода на новый уровень – открытие филиала высшего учебного заведения. Первый набор студентов запланирован на 2024 год.

– У нас должно быть свое высшее образование в Ханты-Мансийске, чтобы у молодежи был выбор: уехать в Москву или остаться здесь, получить такое же полноценное образование и продолжать работать в округе. Я убежден, что это в первую очередь привлекает талантливую молодежь. Она будет развиваться и развивать культуру нашего региона, – отметил Латыпов.