Югорчане взяли медали на 6 зимней Спартакиаде учащихся по лыжным гонкам. Фото - "Департамент физической культуры и спорта Югры" в ВК.

Югорчане взяли медали на 6 зимней Спартакиаде учащихся по лыжным гонкам. Она проходит в Тюмени.

Спортсмены соревновались за право стартовать на финальном, третьем этапе. Среди 25 участниц гонки в свободном стиле второе место заняла Вероника Бакиева (Сургутский район), а бронзовую медаль выиграла Елизавета Столярова (Сургутский район).

В число лучших биатлонистов также вошла югорчанка. Диана Милкова из Советского района пришла к финишу четвертой. В юношеском спринте Дмитрий Федотов (Ханты-Мансийск) принес сборной округа золотую медаль.

– Спортсмены занявшие 1,2 места на втором этапе допускаются к участию в финале шестой зимней Спартакиады учащихся. Он пройдет в республике Коми в 2022 году, – отметили в Департаменте физической культуры и спорта Югры.