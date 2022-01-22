В Нижневартовске мужчина спас из пожара человека

В Нижневартовске мужчина спал из пожара человека. Фото - "Официальный Нижневартовск" в ВК.

На улице Вишневой в старом Вартовске горел частный дом. О пожаре спасателям сообщил очевидец, который проживает в соседнем доме.

Он до прибытия пожарных зашел в дом, где было сильное задымление, и увидел на первом этаже лежащего без сознания мужчину.

– Он вынес пострадавшего на свежий воздух. До прибытия медицинских работников мужчина пришёл в сознание. Его госпитализировали в больницу с ожогами 1,2 степени головы и рук, – сообщил в ОФПС-5.

В результате пожара огнём повреждена кровля по всей площади дома, внутренняя отделка. В тушении принимали участие 2 единицы техники 65 ПСЧ, 8 человек личного состава. По факту пожара проводится проверка дознавателем ОНДиПР по городу Нижневартовску.