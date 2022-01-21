В Югре зарегистрировано 11 случаев заражения «омикроном» Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 11 случаев заражения «омикроном». Об этом во время прямого эфира сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. По словам Натальи Владимировны, власти округа готовятся к вводу дополнительных ограничений в регионе.

- Коронавирус ужесточается за счет нового омикрон-штамма. У нас в регионе уже зарегистрированы 11 таких случаев. Растет число заболевших. Поэтому нам придется вводить ограничения на встречи, на контакты, - сообщила губернатор на заседании правительства. Она также добавила, что все случаи выявлены в Ханты-Мансийске и Сургуте, которые являются лидерами по ежедневному количеству заразившихся.

Как сообщает окружное отделение Роспотребнадзора новым штаммом болеют 10 сургутян и один хантымансиец, причем только два зафиксированных случая оказались завозными (по одному из Египта и ОАЭ).

- Во всех одиннадцати случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. Ситуация находится на контроле, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.