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Здоровье21 января 2022 13:42

В Югре зарегистрировано 11 случаев заражения «омикроном»

Все они выявлены в Сургуте и Ханты-Мансийске
Виктория Терина
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В Югре зарегистрировано 11 случаев заражения «омикроном»

В Югре зарегистрировано 11 случаев заражения «омикроном»

Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 11 случаев заражения «омикроном». Об этом во время прямого эфира сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. По словам Натальи Владимировны, власти округа готовятся к вводу дополнительных ограничений в регионе.

- Коронавирус ужесточается за счет нового омикрон-штамма. У нас в регионе уже зарегистрированы 11 таких случаев. Растет число заболевших. Поэтому нам придется вводить ограничения на встречи, на контакты, - сообщила губернатор на заседании правительства. Она также добавила, что все случаи выявлены в Ханты-Мансийске и Сургуте, которые являются лидерами по ежедневному количеству заразившихся.

Как сообщает окружное отделение Роспотребнадзора новым штаммом болеют 10 сургутян и один хантымансиец, причем только два зафиксированных случая оказались завозными (по одному из Египта и ОАЭ).

- Во всех одиннадцати случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. Ситуация находится на контроле, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.