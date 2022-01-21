Молодогвардейцы Ханты-Мансийска помогают в борьбе со снегом Фото: Городской информационный центр

Молодогвардейцы Ханты-Мансийска помогают городу бороться со снегом. Вооружившись лопатами, они очищают от снега общественные места города. Это совместная инициатива Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина и членов местного отделения всероссийской организации «Молодая Гвардия».

- Городские службы работают круглосуточно в усиленном режиме. В этой ситуации необходим ручной труд. Мы с ребятами проявили инициативу и определили участки, где нужна наша помощь в уборке снега. Так, горожане часто гуляют по «Тропе здоровья» в Долине ручьев. Это важная часть нашего города, и снег здесь нужно убирать, - рассказал член местного отделения «Молодой Гвардии» Юрий Слюсарь.

На расчистку дорожек у ребят уходит около двух часов. Молодогвардейцы подчеркнули, что это не единоразовая акция. Желающих вступить в ряды «борцов со снегом» уже очень много. Они пытаются справится с главной задачей в период снегопадов – это быстрой расчистке от снега проезжей части, чтобы транспорт мог проходить по основным магистралям города.

Акцент делается на дорогах первой и второй категории, которые связывают жителей города с социально важными объектами: медучреждениями, школами и детскими садами.