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Общество22 января 2022 3:07

Погода на 22 января 2022 года в Югре: днем местами небольшой снег

Облачно с прояснениями
Сергей Швецов
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В Югре днем местами пройдет небольшой снег.

В Югре днем местами пройдет небольшой снег.

Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -11,-16 °С, при прояснениях до -21 °С, днем -8,-13 °С, местами до -18 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -14,-16 °С, днем -11,-13 °С.

В этот день почитается память мученика Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе - растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев - быть вскоре снегу и холоду.