Показатель коллективного иммунитета в Югре достиг 59% Фото: Юлия Кучеренко

По данным оперштаба Югры, последняя неделя в регионе характеризуется резким ростом числа случаев заражения COVID-19. Медики связывают это с возвращением югорчан из отпусков после новогодних праздников и высоким показателем тестирования населения. Рост заболеваемости наблюдается в Югре и среди детей, и среди взрослых.

Медики рекомендуют соблюдать меры противоковидной безопасности и вакцинироваться. На сегодняшний день. Первым компонентом в округе привиты 850 тысяч человек, вакцинацию завершили 813 тысяч из них. Ревакцинацию от коронавируса в Югре уже прошли 134,6 тысячи человек. Показатель коллективного иммунитета в Югре достиг 59%.

Напомним, за прошедшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 665 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За день от ковида умерли 6 человек.