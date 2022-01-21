В Сургутском районе выявлен случай повторной продажи алкоголя без лицензии Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе полиция выявила повторный случай незаконной розничной продажи алкоголя. Это произошло в одном из продуктовых магазинов Лянтора. Там, 67-летний продавец допустила повторную продажу алкоголя без лицензии.

Стоит отметить, что женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за похожие нарушения. С места происшествия полицейские изъяли более 40 литров спиртосодержащей продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Продавцу грозит штраф в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительных работ на срок до одного года.