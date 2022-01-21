Коронавирус в Югре, последние новости на 21 января 2022 года: умерли 6 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 121 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 665 случаев COVID-19. В регионе резко выросло число заболевших коронавирусом и зарегистрировано рекордное количество за день. Состояние 47 пациентов по-прежнему тяжелое, 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 9 136 человек. Зафиксировано 692 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 719 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.