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Общество21 января 2022 9:27

В Ханты-Мансийске пройдет конкурс «Ученик года – 2022»

За почетное звание будут бороться 7 претендентов
Виктория Терина
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Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске состоится муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года», который пройдет с 24 по 28 января. За почетное звание будут бороться 7 претендентов − все они победители школьного тура состязания.

На первом этапе школьники поучаствуют в творческой презентации, раскрывающей их индивидуальность. Затем конкурсантов ждет открытая дискуссия, где они познакомятся с биографиями исторических личностей, внесших важную роль в жизни страны. Графически представить информацию участникам предложено на конкурсе «Инфографика», посвящённом Году культурного наследия народов России.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске определили «Ученика года – 2021 года». В отборе участвовали 9 школьников.