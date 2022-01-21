В Ханты-Мансийске пройдет конкурс «Ученик года – 2022»

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске состоится муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года», который пройдет с 24 по 28 января. За почетное звание будут бороться 7 претендентов − все они победители школьного тура состязания.

На первом этапе школьники поучаствуют в творческой презентации, раскрывающей их индивидуальность. Затем конкурсантов ждет открытая дискуссия, где они познакомятся с биографиями исторических личностей, внесших важную роль в жизни страны. Графически представить информацию участникам предложено на конкурсе «Инфографика», посвящённом Году культурного наследия народов России.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске определили «Ученика года – 2021 года». В отборе участвовали 9 школьников.