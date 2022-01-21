За сутки аферисты заработали на наивности югорчан 7 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

За сутки злоумышленники заработали на наивности югорчан 7 миллионов рублей. Полицейские зарегистрировали 13 случаев мошенничества.

На уловку мошенника "купился" 44-летний житель Нефтеюганска, который планировал с комфортом доехать до Омска, но вместо того, чтобы проигнорировать ссылку от мнимого попутчика-водителя, он перешел по ней и ввел данные своей карты. Впоследствии с нее неизвестные списали почти 18 тысяч рублей.

Схема с мнимыми полицейскими, которые якобы предупреждают собеседников об опасности, несанкционированном списании или оформлении кредита очень часто встречается. Но тем не менее есть еще те, кто по-прежнему верит умелым актерам аферистам, которые в роли представителей Центробанка, правоохранительных органов, финансовых организаций пытаются защитить деньги. На этот раз сбережения таким образом спасала 31-летняя сургутянка. В итоге под диктовку мошенников она потеряла почти 170 тысяч, причем кредитных.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.